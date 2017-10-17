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Notas del Partido: Raiders 16, Chargers 17

Oct 17, 2017 at 07:54 AM
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Presentamos datos sobresalientes sobre el partido de la Jornada 6 entre los Raiders y los Chargers presentados por Microsoft Surface.

Raiders 16, Chargers 17

Los Raiders fueron derrotados por los Chargers por marcador de 17-16 y quedan con marca de 2-4 en la temporada. Dos de esas derrotas han sido ante rivales divisionales.

La derrota de los Raiders rompe una racha de cuatro victorias consecutivas en contra de los Chargers.

Los Raiders ahora tienen una marca general de 62-51-2 en contra de los Chargers desde 1960.

Los Raiders terminarán su estancia de tres partidos consecutivos en casa al recibir a los Kansas City Chiefs en partido de Jueves por la Noche.

Lo Sobresaliente del Partido

Amari Cooperrebasó a Marcus Allen en la lista histórica de recepciones de los Raiders al sumar 173.

Michael Crabtreeanotó el 26vo touchdown de su carrera de 20 yardas o más. En la temporada suma cinco en general.

Cordarrelle Pattersonanotó el 18vo touchdown de su carrera y el sexto por tierra de al menos 30 yardas.

Lo Sobresaliente

Derek Carr

En su regreso a la acción después de estar fuera una semana por una lesión en la espalda, Carr guió a la ofensiva en un recorrido de 62 yardas en 11 jugadas durante la segunda serie ofensiva y la finalizó con un pase de anotación de 23 yardas aMichael Crabtree para lo que fue su octavo pase de anotación de la temporada.

Carr lanzó para 171 yardas en 21 pases completos de 30 intentos con un touchdown y dos intercepciones registrando un coeficiente de efectividad de 67.5 puntos.

Carr se convirtió en el 20vo mariscal en la historia de la NFL en superar las 12 mil yardas en sus primeros 52 partidos.

Amari Cooper

Con tres recepciones en la primera mitad, Cooper superó a Marcus Allen (171) en la lista histórica de recepciones de los Raiders al sumar 173 en tres temporadas.

Cooper terminó con cinco recepciones para 28 yardas.

Michael Crabtree

Crabtree consiguió los primeros puntos de los Raiders a finales del primer cuarto al atrapar un pase de anotación de 23 yardas finalizando un recorrido de 62 yardas en 11 jugadas consumiendo 6:05 de tiempo de juego. Fue el 26vo touchdown de 20 yardas o mas en su carrera.

La anotación fue su quinta de la temporada y marcó el quinto partido consecutivo en el que ha anotado en contra de los Chargers

Crabtree está empatado en tercer lugar en la NFL con 22 recepciones de anotación desde que se integró al equipo en el 2015.

Crabtree fue el líder del equipo en el partido con seis recepciones y 52 yardas aparte de sumar su tercer anotación de 20 yardas o más en el 2017.

Bruce Irvin

En una importante situación de tercerea oportunidad y nueve yardas por avanzar, Irvin capturó al mariscal Phillip Rivers para una perdida de cinco yardas. Fue la única captura del partido para la defensiva de los Raiders y la segunda para Irvin en la temporada.

Irvin terminó el partido con seis derribes (cinco solo) y una captura.

**Cordarrelle Patterson

**

Con desventaja a mitad del ultimo cuarto, Patterson se escapó en un acarreo de 47 yardas hasta las diagonales. La corrida fue la mas larga en cuatro años para Patterson cuando se escapó 67 yardas el 7 de septiembre del 2014.

Para Patterson fue el sexto touchdown por tierra de su carrera de los cuales todos han sido de al menos 30 yardas.

Con 18 touchdowns en su carrera, Patterson ha promediado 50.3 yardas entre anotaciones. Su promedio por tierra es de 45.8 yardas entre anotaciones.

Patterson es uno de solo cuatro jugadores con seis anotaciones de al menos 30 yardas desde que entró a la liga en el 2013 (LeGarrette Blount, LeSean McCoy y Adrian Peterson).

Patterson terminó el día con tres acarreos para 55 yardas, una recepción para cinco yardas y una devolución de patada inicial de 39 yardas la cual lo ayudó a mantener su liderato de promedio en la NFL.

Equipos Especiales

Marquette King

El primer despeje de King cubrió 59 yardas y quedó dentro de la yarda 10 de los Chargers. Es el sexto despeje de ese tipo para King en la temporada lo cual lo tiene en un empate por el liderato de la liga.

King fue efectivo durante el partido al despejar el balón en cuatro ocasiones sumando 226 yardas para un promedio de 56.5 yardas por despeje. Los cuatro despejes quedaron dentro de la yarda 20 del oponente.

King es líder de la NFL tanto en promedio bruto como neto en despejes (52.7 y 47.4, respectivamente). También comparte el liderato en la NFL con seis despejes dentro de la yarda 10 del oponente y comparte el liderato en la AFC con 13 despejes dentro de la yarda 20.

Giorgio Tavecchio

Tavecchio terminó la primera mitad conectando un gol de campo de 44 yardas el cual finalizó una serie ofensiva de siete jugadas que recorrieron 34 yardas y le dio una ventaja a los Raiders de 10-7.

Tavecchio terminó el partido con un gol de campo y uno de dos puntos extras.

Datos Notables

TJ Carriefue líder del equipo en derribes con ocho, (siete solo). También defendió dos pases.

Marshawn Lynchacumuló 49 yardas en la primera mitad, su mejor total en los primeros dos cuartos de un juego desde la Jornada 11 del 2014 (68).

Dexter McDonald registró el primer balón forzado de su carrera cuando faltaba 1:59 en el tercer cuarto, el cual fue recuperado por David Amerson.

Donald Penn extendió su racha de partidos como titular a 162 encuentros, la segunda racha más larga en la NFL entre linieros ofensivos activos.

La ofensiva de los Raiders superó las 100 yardas por tierra (22 acarreos – 109 yardas) por segundo partido consecutivo y cuarta ocasión en general en la temporada. De los partidos disputados en el Coliseo el equipo ha superado las 100 yardas en todos en lo que va del 2017.

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