Notas del Partido: Raiders 16, Chargers 17

Cordarrelle Pattersonanotó el 18vo touchdown de su carrera y el sexto por tierra de al menos 30 yardas.

Lo Sobresaliente

Derek Carr

En su regreso a la acción después de estar fuera una semana por una lesión en la espalda, Carr guió a la ofensiva en un recorrido de 62 yardas en 11 jugadas durante la segunda serie ofensiva y la finalizó con un pase de anotación de 23 yardas aMichael Crabtree para lo que fue su octavo pase de anotación de la temporada.

Carr lanzó para 171 yardas en 21 pases completos de 30 intentos con un touchdown y dos intercepciones registrando un coeficiente de efectividad de 67.5 puntos.

Carr se convirtió en el 20vo mariscal en la historia de la NFL en superar las 12 mil yardas en sus primeros 52 partidos.

Amari Cooper

Con tres recepciones en la primera mitad, Cooper superó a Marcus Allen (171) en la lista histórica de recepciones de los Raiders al sumar 173 en tres temporadas.

Cooper terminó con cinco recepciones para 28 yardas.

Michael Crabtree

Crabtree consiguió los primeros puntos de los Raiders a finales del primer cuarto al atrapar un pase de anotación de 23 yardas finalizando un recorrido de 62 yardas en 11 jugadas consumiendo 6:05 de tiempo de juego. Fue el 26vo touchdown de 20 yardas o mas en su carrera.

La anotación fue su quinta de la temporada y marcó el quinto partido consecutivo en el que ha anotado en contra de los Chargers

Crabtree está empatado en tercer lugar en la NFL con 22 recepciones de anotación desde que se integró al equipo en el 2015.

Crabtree fue el líder del equipo en el partido con seis recepciones y 52 yardas aparte de sumar su tercer anotación de 20 yardas o más en el 2017.

Bruce Irvin

En una importante situación de tercerea oportunidad y nueve yardas por avanzar, Irvin capturó al mariscal Phillip Rivers para una perdida de cinco yardas. Fue la única captura del partido para la defensiva de los Raiders y la segunda para Irvin en la temporada.

Irvin terminó el partido con seis derribes (cinco solo) y una captura.