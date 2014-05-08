Raiders React on Twitter to Drafting Mack

Welcome to RaiderNation @46Mack Lets go!!!!! — Rod Streater (@rodstreater80) May 9, 2014
Congrats to Khalil Mack. Welcome to the #RaiderNation — Jack Crawford (@Sack_Religious) May 9, 2014
Welcome to #RaiderNation @46Mack Lets go!!!!! — Prince of Zamunda (@BrandianRoss) May 9, 2014
Great pick! welcome to Oakland, Khalil Mack! #RaiderNation — Jack Cornell (@JackCornell73) May 9, 2014
Great pick @RAIDERS — Donald Penn (@DPENN70) May 9, 2014
Congrats to @46Mack on becoming a Raider. #RaiderNation — Matt McGloin (@McGloinQB11) May 9, 2014
@46Mack lets work!!! #AllIn — Latavius Murray (@LataviusM) May 9, 2014
@46Mack welcome good sir — Justin Tuck (@JustinTuck) May 9, 2014
Congrats to Khalil Mack! Let's Work #ALLIN — Tyvon Branch (@tyvonbranch) May 9, 2014