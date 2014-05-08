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Raiders React on Twitter to Drafting Mack

May 08, 2014 at 11:11 AM

Welcome to RaiderNation @46Mack Lets go!!!!! — Rod Streater (@rodstreater80) May 9, 2014

Congrats to Khalil Mack. Welcome to the #RaiderNation — Jack Crawford (@Sack_Religious) May 9, 2014

Welcome to #RaiderNation @46Mack Lets go!!!!! — Prince of Zamunda (@BrandianRoss) May 9, 2014

Great pick! welcome to Oakland, Khalil Mack! #RaiderNation — Jack Cornell (@JackCornell73) May 9, 2014

Great pick @RAIDERS — Donald Penn (@DPENN70) May 9, 2014

Congrats to @46Mack on becoming a Raider. #RaiderNation — Matt McGloin (@McGloinQB11) May 9, 2014

@46Mack lets work!!! #AllIn — Latavius Murray (@LataviusM) May 9, 2014

@46Mack welcome good sir — Justin Tuck (@JustinTuck) May 9, 2014

Congrats to Khalil Mack! Let's Work #ALLIN — Tyvon Branch (@tyvonbranch) May 9, 2014

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