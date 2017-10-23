En Corto: Cooper Brilla en Victoria

2. Amari Cooper se hace presente

Cooper no inició la temporada 2017 como muchos hubieran querido, en particular él mismo, pero el #89 dio destellos de su habilidad en el partido del jueves en contra de los Chiefs.

La ofensiva involucró constantemente desde un principio a Cooper y el receptor aprovechó la mayoría de sus oportunidades al anotar los primeros puntos de los Raiders en el partido en una recepción de 38 yardas en el primer cuarto.

Para no dejar duda, en la siguiente serie ofensiva volvió a llegar a las diagonales, ahora con una recepción de 45 yardas.

Está por demás decir que la ofensiva de los Raiders es mucho más dinámica cuando Cooper tiene un buen desempeño como esta noche.

3. No hubo respuesta ante Tyreek Hill

CORTE INFORMATIVO: Tyreke Hill es muy rápido

En serio, previo al partido del jueves, ya era sabido lo dinámico que es Hill tanto en las devoluciones de despejes y patadas al igual que como receptor. Durante el partido ante los Raiders lo demostró de nueva cuenta.

Acumuló más de 100 yardas en recepciones con una anotación y también estuvo involucrado en el ataque terrestre al acarrear el balón en dos ocasiones para siete yardas.