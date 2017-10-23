En Corto: Cooper Brilla en Victoria

Después de una cardiaca victoria de los Raiders, te presentamos cuatro observaciones rápidas del partido de Jueves por la Noche.
1. NaVorro Bowman debuta con los Raiders
Ha sido una semana emocionante para NaVorro Bowman.
En concreto los últimos cuatro días.
Bowman firmó con los Raiders el lunes por la tarde y para el jueves por la noche debutó en el partido ante los Chiefs.
A tan solo una semana de haber jugado con los San Francisco 49ers, Bowman jugó la mayoría del partido proveyendo estabilidad, experiencia y liderazgo a la joven defensiva.
Aunque es posible que los dividendos de la contratación de Bowman no sean tan evidentes en un principio, el #53 dio una buena primera impresión ante la Nación Raider.
2. Amari Cooper se hace presente
Cooper no inició la temporada 2017 como muchos hubieran querido, en particular él mismo, pero el #89 dio destellos de su habilidad en el partido del jueves en contra de los Chiefs.
La ofensiva involucró constantemente desde un principio a Cooper y el receptor aprovechó la mayoría de sus oportunidades al anotar los primeros puntos de los Raiders en el partido en una recepción de 38 yardas en el primer cuarto.
Para no dejar duda, en la siguiente serie ofensiva volvió a llegar a las diagonales, ahora con una recepción de 45 yardas.
Está por demás decir que la ofensiva de los Raiders es mucho más dinámica cuando Cooper tiene un buen desempeño como esta noche.
3. No hubo respuesta ante Tyreek Hill
CORTE INFORMATIVO: Tyreke Hill es muy rápido
En serio, previo al partido del jueves, ya era sabido lo dinámico que es Hill tanto en las devoluciones de despejes y patadas al igual que como receptor. Durante el partido ante los Raiders lo demostró de nueva cuenta.
Acumuló más de 100 yardas en recepciones con una anotación y también estuvo involucrado en el ataque terrestre al acarrear el balón en dos ocasiones para siete yardas.
Tyreek Hill es uno de los mejores jugadores de la NFL y el jueves por la noche el Plata y Negro lo vió de cerca.
4. Noche de locura bajo los reflectores
¡Vaya que fue un partido no apto para cardiacos!
Desde el explosivo desempeño de Amari Cooper, la expulsión de Marshawn Lynch hasta pases desviados que resultaron en touchdowns, el partido del jueves ante los Chiefs resultó estar lleno emociones fuertes.
Todo se nota más y la presión es mayor cuando se está bajo los reflectores y el partido del jueves cumplió con ambos aspectos.