Raiders Regresan a Casa Contra Denver

Este será el segundo partido de la temporada entre los rivales divisionales después de haber juagado en Denver el 1 de Octubre. De los seis partidos restantes en la temporada regular, los Raiders juagarán tres de ellos en contra de rivales divisionales al visitar a los Chiefs y Chargers respectivamente.

Por segundo año consecutivo, los Raiders disputaron un partido en la Ciudad de México y en esta ocasión enfrentaron a los New England Patriots, quienes ganaron el partido por marcador final de 33-8. Derek Carr lanzó para 273 yardas en 28 pases completos de 49 intentos con un pase de anotación y un touchdown. Amari Cooper atrapó el pase de anotación, de nueve yardas, de parte de Carr. Michael Crabtree fue líder del equipo con seis recepciones para 51 yardas. Marshawn Lynch acumuló 77 yardas en 12 acarreos con un promedio de 6.1 yardas. Khalil Mack registró una captura al derribar a Tom Brady para una pérdida de ocho yardas. TJ Carrie, Cory James y Karl Joseph registraron siete derribes cada uno.

La semana próxima los Raiders jugarán su segundo partido consecutivo en casa e iniciarán una racha donde jugarán tres de cuatro partidos en contra de oponentes de la NFC Este. Recibirán la visita de los New York Giants el 3 de Diciembre antes de viajar a Kansas City. El Plata y Negro regresará al Coliseo para recibir a los Dallas Cowboys antes de viajar a Philadelphia en Navidad para enfrentar a los Eagles. Los Borncos continuarán de gira al viajar a Miami para enfrentar a los Dolphins.

MACK vs. DENVER

Khalil Mack buscará mejorar sus estadísticas en contra de los Broncos. En siete partidos en contra de ellos ha registrado 31 derribes, nueve capturas, tres balones forzados y un balón recuperado. Sus nueve capturas en contra de los Broncos son su mejor total en contra de un solo oponente, incluyendo dos capturas ene l primer partido del 2017 en contra de ellos.

Televisión y Radio

TELEVISION

Estación:CBS

Narración: Kevin Harlan

Analista: Rich Gannon

RADIO LOCAL

Estación:95.7 The Game (98.5 KFOX/102.9 KBLX)

Narración: Greg Papa

Analista: Tom FloresCampo:Lincoln Kennedy

RADIO EN ESPAÑOL

Estación: KIQI 1010

Narración: Fernando Arias

Analista: Ambrosio Rico

NFL GAME PASS

VISTAZO A LOS BRONCOS