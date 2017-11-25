Raiders Regresan a Casa Contra Denver

Los Oakland Raiders regresan a casa para enfrentar a los Denver Broncos en el Coliseo el domingo 26 de Noviembre a la 1:25 p.m. PT. El partido del domingo es el primer partido en Oakland que los Raiders disputarán en más de un mes. El último partido en casa fue el 19 de octubre en contra de Kansas City.
A continuación el previo del partido presentado por 95.7 The GAME:
Fecha:Domingo 26 de Noviembre
Patada Incial:1:25 p.m. PT
Lugar: Coliseo de Oakland (1966)
Capacidad/Superficie:56,057/Pasto Natural
Temporada Regular:Raiders, 61-51-2
Postemporada:Empate, 1-1
Este será el segundo partido de la temporada entre los rivales divisionales después de haber juagado en Denver el 1 de Octubre. De los seis partidos restantes en la temporada regular, los Raiders juagarán tres de ellos en contra de rivales divisionales al visitar a los Chiefs y Chargers respectivamente.
Por segundo año consecutivo, los Raiders disputaron un partido en la Ciudad de México y en esta ocasión enfrentaron a los New England Patriots, quienes ganaron el partido por marcador final de 33-8. Derek Carr lanzó para 273 yardas en 28 pases completos de 49 intentos con un pase de anotación y un touchdown. Amari Cooper atrapó el pase de anotación, de nueve yardas, de parte de Carr. Michael Crabtree fue líder del equipo con seis recepciones para 51 yardas. Marshawn Lynch acumuló 77 yardas en 12 acarreos con un promedio de 6.1 yardas. Khalil Mack registró una captura al derribar a Tom Brady para una pérdida de ocho yardas. TJ Carrie, Cory James y Karl Joseph registraron siete derribes cada uno.
La semana próxima los Raiders jugarán su segundo partido consecutivo en casa e iniciarán una racha donde jugarán tres de cuatro partidos en contra de oponentes de la NFC Este. Recibirán la visita de los New York Giants el 3 de Diciembre antes de viajar a Kansas City. El Plata y Negro regresará al Coliseo para recibir a los Dallas Cowboys antes de viajar a Philadelphia en Navidad para enfrentar a los Eagles. Los Borncos continuarán de gira al viajar a Miami para enfrentar a los Dolphins.
MACK vs. DENVER
Khalil Mack buscará mejorar sus estadísticas en contra de los Broncos. En siete partidos en contra de ellos ha registrado 31 derribes, nueve capturas, tres balones forzados y un balón recuperado. Sus nueve capturas en contra de los Broncos son su mejor total en contra de un solo oponente, incluyendo dos capturas ene l primer partido del 2017 en contra de ellos.
Televisión y Radio
TELEVISION
Estación:CBS
Narración: Kevin Harlan
Analista: Rich Gannon
RADIO LOCAL
Estación:95.7 The Game (98.5 KFOX/102.9 KBLX)
Narración: Greg Papa
Analista: Tom FloresCampo:Lincoln Kennedy
RADIO EN ESPAÑOL
Estación: KIQI 1010
Narración: Fernando Arias
Analista: Ambrosio Rico
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VISTAZO A LOS BRONCOS
General: Bajo la dirección del Entrenador en Jefe Vance Joseph, los Broncos se encuentran actualmente en cuarto lugar en la división con marca de 3-7. Denver llega a la Jornada 12 después de haber perdido 17-20 en contra de los Cincinnati Bengals. Denver ganó el primer partido de la temporada en contra de los Raiders, 16-10, en la Jornada 4.
Ofensiva: La ofensiva de los Broncos tiene un nuevo líder en la figura del ex Coordinador Ofensivo de los Raiders, Bill Musgrave, quien fue promovido de entrenador de mariscales a Coordinador Ofensivo el lunes pasado. El mariscal Brock Osweiler ha completado 62 pases de 117 intentos para 701 yardas con tres pases de anotación y cuatro intercepciones para un coeficiente de efectividad de 65.5 puntos en tres partidos como titular. Los receptores Demaryius Thomas y Emmanuel Sanders han sido los principales objetivos al registrar 633 yardas en 53 recepciones y 448 yardas en 34 recepciones, respectivamente. Aparte, Thomas es líder en el equipo con tres touchdwons. De regreso después de una lesión durante la temporada pasada, el corredor C.J. Anderson ha acumulado 573 yardas en 139 acarreos y dos touchdowns en conjunto con 15 recepciones para 111 yardas y un touchdown.
Defense: En su primera temporada como Coordinador Defensivo, Joe Woods ha logrado que su defensiva este en tercer lugar en yardas totales al solo permitir un promedio de 283.2 yardas por partido. El equipo ha registrado 22 capturas en la temporada, en particular Von Miller ha logrado ocho de ellas, lo cual lo tiene empatado en octavo lugar en la liga. El esquinero Aqib Talib ha registrado una de las cinco intercepciones de la defensiva, la cual devolvió 103 yardas hasta las diagonales. Hasta ahorita es la devolución más larga en al NFL en la actual temporada.